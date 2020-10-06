近來兩岸關係緊張，台灣的國防戰力成為了討論的焦點，而我國兵役制度的改制也成為了熱議議題，在台北市議員徐巧芯呼籲「全面徵兵、不分男女」後，徵兵制的議題網路聲量迅速飆漲，據統計，目前聲量已經是募兵制的3倍，顯示民眾對於國軍後備戰力的質疑。

據數據網站「網路溫度計」統計，目前徵兵制、募兵制、教召等相關兵役制度改革的聲量統計中，徵兵制的討論聲量過半，是募兵制的3倍之多，而政府目前推行的「教召延長」也救不了募兵制的聲量，民眾還是對於徵兵制的調整較為有討論度。

而徐巧芯在節目中拋出徵兵制議題後，同在節目上的桃園市議員王浩宇的一句「我沒有要喔」也引發討論，覺青們「敢打卻不當兵」的現象也引起許多負面批評，王浩宇的臉書也被「鍵盤護國」的說法罵爆。

而根據該網站統計，這波的兵役改制討論中，藍綠兩大政營中的「大老級人物」都沒有表態，國民黨這邊的主要發話者是徐巧芯，而民進黨則是由王浩宇、立委王定宇，以及智庫副執行長吳怡農等人出面表態，顯示該議題儘管影響台灣大多數的民眾，但多數政治人物還是因為各種因素，不願正面對其表態。

(中時新聞網)