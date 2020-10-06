行政院長蘇貞昌今(6)日於立法院會報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」並備質詢，環團指出前瞻計畫目標開宗明義寫著「因應氣候變遷」，但第3期特別預算中鮮少看到相關規劃，尤其在鐵道高架、地下化的政策中，不僅無法有效提高通勤效率，更違背綠色運輸該有的減碳原則。

前瞻基礎建設計畫8項建設編列8年8824億的特別預算，本次第3期特別預算共編列2300億做為提高城鄉建設資源配置、均衡城鄉發展等計畫，然而前瞻基礎建設計畫目標明示「因應氣候變遷，促進台灣經濟、能源、交通轉型」等，但本次特別預算這方面的規劃欠缺，不僅未達減碳之效，反而間接助長排碳。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，運輸在碳排跟製造空污上都佔一定比例，且運輸調整牽涉到每個人的習慣，是需要長時間的政策誘導與鼓勵才能改變，提出減少民眾旅運需求、發展綠色運輸系統、提升運輸系統能源使用效率等3方向。

蔡中岳指出，軌道建設在第3期大幅刪減預算，點出最大原因就是先期規畫費使用後，發現時程不如預期，建設費編列也用不到，也就是台灣交通建設的通病，社區溝通做不好、口號先喊，建設跟不上的案例比比皆是。

尤其在鐵道高架、地下化的政策中，不僅無法有效提高通勤效率，違背綠色運輸的減碳目的，除了增加營運成本，更可能因為土地徵收破壞人民居住權。

另外還在城鄉建設中編列96億廣設停車場、100億的道路關建計畫更是獨厚汽車使用者，排擠單車、行人的用路可能，與綠色運輸降低民眾使用私人運具的原則背道而馳，更間接造成碳排增加。

時代力量立委陳椒華表示，除了交通建設，前膽建設有些水環境建設其實是在破壞原始生態，小型產業園區也無法有效達到污染防治，如果8000億的預算能對應聯合國永續發展目標，讓台灣社會轉型成低碳永續社會，這樣才有真正的前瞻性。

(中時 )