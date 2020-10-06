力山(1515)在健身器材出貨暢旺下，7、8月營收接連創下歷史新高，10月P客戶新型電動跑步機(小電跑)正式放量，加上電動工具機進入出貨高峰，法人看好第4季營收可望延續第3季，再創單季新高。

力山為美系大客戶生產健身器材，包括飛輪健身車、小電跑及大電跑，小電跑7、8月開始小量生產，10月正式量產並逐月爬升，預估明年第1季達到每月1萬台產能，未來朝每年20～30萬台邁進。此外，大電跑8月產能快速爬升，10月持續向上，目標月產能達到8000台，今年產能將超越2018年，大小電跑力山都是獨家供應商，需求持續暢旺，明年營運動能依舊強勁。

飛輪健身車第3季中，單月出貨超過4萬台，9月上旬推出兩個新產品並開始針對舊產品做降價促銷，使得力山第4季訂單持續暢旺。目前人力配置無法趕上訂單需求，挑戰單月5萬台須看人力擴充狀況。

因應未來營運需求，力山新廠區土地去年已從農業地變更為工業地，明年開始動工，預計2023年投產。新廠區後面1600坪土地，今年第4季動土擴廠，預計明年3、4月開始試產。

(時報資訊)