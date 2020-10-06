晶圓薄化大廠昇陽半導體(8028)9月營收為1.95億元，年減15.39%，月減約2.38%；第三季營收約5.91億元，比第二季的低點5.82億元增加約1.59%，呈現緩步增溫。

今年以來受到疫情影響總體經濟欠佳，連帶影響晶圓薄化需求延遲，昇陽半導體今年營運下滑，1~9月營收18億元，比去年同期高點下滑9.49%。

昇陽半有晶圓薄化及再生晶圓兩大業務，晶圓薄化接單受疫情影響，但晶圓代工大廠對再生晶圓需求仍強，因此將依既定計畫擴增12吋再生晶圓產能，預計將大舉擴產25%，月產能將自24萬片擴增至30萬片規模，新產能將逐步開出，將為營運注入成長新動能。

法人預期，隨著再生晶圓新產能開出，將為昇陽半導體營運注入成長新動能，未來總體經濟好轉，晶圓薄化需求回溫，昇陽半導體營運可望將重返成長。

另外，疫情影響手機等終端產品需求，整體下半年晶圓薄化接單能見度不明朗，公司期許晶圓薄化業績表現下半年可以比上半年好。

(時報資訊)