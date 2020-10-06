據投信法人統計，截至5日為止，上市櫃公司公布的9月營收中，單月營收創歷史新高有25檔，其中包括電腦周邊零組件、綠電概念股、IC測試、影像感測IC、食品等個股。

25檔9月營收新高股包括：瑞穎(8083)、晶相光(3530)、亞信(3169)、鮮活果汁-KY(1256)、圓剛(2417)、勤凱(4760)、晶技(3042)、群電(6412)、艾姆勒(2241)、義隆(2458)、展匯科(6594)、凱美(2375)、上緯投控(3708)、晶碩(6491)、材料-KY(4763)、鈺太(6679)、信邦(3023)、雍智科技(6683)、偉詮電(2436)、圓展(3669)、璟德(3152)、中探針(6217)、精測(6510)、台光電(2383)、豪展(4735)。

中華精測公告9月合併營收月增1.3％達4.10億元，較去年同期成長4.6％，續創單月營收歷史新高。第三季合併營收季增13.6％達12.01億元，與去年同期相較成長9.0％，亦改寫季度營收歷史新高。前三季合併營收達31.59億元，較去年同期成長32.8％符合預期。

鮮活果汁-KY五日公告9月合併營收達5.71億元，不僅刷新歷來單月新高紀錄，更首次突破5億關卡，並較去年同期大增44.01％。鮮活7月以來營收均呈雙位數高成長，7月合併營收年增15.29％，8月合併營收首度超過4億元、年增27.32％，9月再刷新單月新高紀錄，合計第三季合併營收也創下單季歷史新高。

受惠筆電、遊戲機出貨暢旺，MEMS麥克風IC廠鈺太，9月合併營收1.82億元，創單月歷史新高，月增5.9%，年增44.2%；鈺太在Chromebook市占率高達七成水準，將可望全面受惠於這波拉貨需求，推動業績吃補到2021年上半年。

(時報資訊)