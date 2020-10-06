澳洲央行周二宣布維持其基準的現金利率不變，仍為歷史最低的0.25%，在等待聯邦預算案於今日稍晚公布之際，此決議符合市場普遍預期。

澳洲央行表示，直到在達成充分就業上取得進展，以及在確定通膨率將持穩於2～3%目標區間之前，現金利率不會提高。在經濟進一步解封之際，決策委員會將繼續思考額外的貨幣寬鬆措施能如何支持國內就業。該央行並重申必要時，將一直維持高度寬鬆的政策立場。

(時報資訊)