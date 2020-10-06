《國際金融》澳洲央行維持基準利率不變 12:162020/10/06 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行周二宣布維持其基準的現金利率不變，仍為歷史最低的0.25%，在等待聯邦預算案於今日稍晚公布之際，此決議符合市場普遍預期。 澳洲央行表示，直到在達成充分就業上取得進展，以及在確定通膨率將持穩於2～3%目標區間之前，現金利率不會提高。在經濟進一步解封之際，決策委員會將繼續思考額外的貨幣寬鬆措施能如何支持國內就業。該央行並重申必要時，將一直維持高度寬鬆的政策立場。 (時報資訊) #澳洲央行 #不變 #現金利率 #之際 #就業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》全球高收益債利多 動盪布局優選 10:172020/10/06 財經 澳洲央行10月 可望維持利率不變 09:412020/10/06 財經 遏止炒房 央行暗示隨時出招 04:102020/10/06 財經要聞 多元資產布局 掌握類股輪動契機 16:092020/10/06 財經 投資級企業債 連26周吸金 04:102020/10/06 投資理財 REITs 二優勢支撐 吸引力回來 04:102020/10/06 投資理財 新聞早班車》馮世寬挺募兵 有利維持戰力 07:252020/10/06 政治 陸民好薪情 消費意願再提升 04:102020/10/06 產業財經 《金融》電子產品出口旺 越南發災難財 08:522020/10/06 財經 疫後經濟 固定收益資產成顯學 04:102020/10/06 投資理財 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 福建晉華事件重演？ 傳美光將對陸記憶體巨頭發動專利戰 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 央行副總裁 陳南光示警 留意資產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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