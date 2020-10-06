在中美雙方關係史無前例的緊張氛圍下，目前在日本東京的美國國務卿蓬佩奧，周二(10/6)會去參加第二次美日印澳四國外長會議；稍晚，蓬佩奧也要去拜見日本新任首相菅義偉，確認美日雙方同盟的關係程度，這也是蓬佩奧自2019年7月後，再度到訪東亞。在美國總統川普確診新冠肺炎後，雖經過3天的住院治療且已重返白宮，但蓬佩奧還是將其行程縮短，只去日本並取消訪問蒙古與南韓。

在香港實行國安法以及中國大陸將其勢力範圍延伸至南海之際，蓬佩奧這次的日本之行，格外受到矚目。美日印澳四國外長會議，也被外界視為共同對抗中國大陸的一個區域合作平台。蓬佩奧在這次前去日本時，曾在美國的安德森聯合基地舉行過行前記者會，蓬佩奧在會中不願透露四國外長會議，是否已有具體共識。

中國大陸則發聲譴責，表示這次美日印澳四國外長會議，就是在阻斷其對外發展觸角。國際事務專家也指出，這次的四國外長會議，就是要恫嚇中國大陸，雖然目前這會議沒有具體的建樹成果，但不排除在未來，可能會發展成類似NATO(北大西洋公約組織)的一種防務體系，進以鞏固美國在全球的強國地位。

(時報資訊)