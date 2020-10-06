炎炎夏日民眾冷氣需求量大增，電氣、水電行員工的工作接不完，就有一名網友日前在臉書發問，有個冷氣師傅因為太忙，在宿舍睡了4個月沒回家，最近卻以太太懷孕為由，想請假回家陪老婆，可是這個理由讓他覺得「事情不單純」，猶豫該不該准假，此文引起網友熱烈討論。

這名網友在在臉書社團「爆廢公社」發文表示，前幾個月是安裝冷氣的旺季，公司其中一名住在南部的師傅，因為忙於工作，已經在宿舍住了4個月，可是這名師傅突然對他說，自己的老婆懷孕了，想要請一周回家陪她。他聽到這個理由越想越不對勁，不知道該不該准假，只好尋求廣大網友意見。

這篇「該不該准假」貼文馬上引起網友討論，有人留言說「回去會死人」、「愛是一道光，綠到你發慌」、「人家老婆說不定有來呀」、「老闆別放，社會案件會多一起喔」、「他沒回去，他老婆可以來找他啊」、「你怕准了出事對吧」、「有點怪怪的」。

(中時新聞網)