水利局長范世億今天在市政會議針對「綠川水環境改善計畫(民權路至大明路段)執行進度及未來展望」進行專案報告。（盧金足攝）

台中市綠川河道長6公里，民權路延伸至大明路段，預計今年底全數完工。市長盧秀燕6日表示，綠川幾乎貫穿舊城區，整治工程影響範圍大，感謝前市長張溫鷹、胡志強、林佳龍推動整治工程，水利局團隊舉辦多次說明會傾聽民意，不斷與公民對談，「民之所欲，就是市府施政方向！」

「綠川整治不只『治水』，展現水文化與歷史！」盧秀燕指出，過去河川整治主要著重防洪功能與景觀改善，水利局團隊在水文化及水歷史方面相當用心，綠川沿岸「做史」說明綠川對城市的意義、綠川整治歷史、綠川與地方文化連結等，不只做水的整治與景觀，更重要是展現水的文化與歷史。

整治後綠川很像美國波士頓的查理士河做了很多整治工作，但外型上的水泥構造很少，附近環境融合，這就是好的水的整治。

水利局長范世億今天在市政會議對「綠川水環境改善計畫(民權路至大明路段)執行進度及未來展望」專案報告。

綠川水環境計畫分期分段施工，民權路至復興路段(綠空鐵道段)原規劃步行空間，經說明會採納民眾意見，維持綠川右岸車輛通行及停車功能。

范世億說，綠川愛國街至信義南街路段，除規劃戶外休閒設施，也一併改善鄰近溜冰場老舊龜裂、部分地層下陷問題，工程預定配合長春運動中心啟用前完成。

綠川信義南街至大明路段，考量當地居民對交通使用的需求，經多次與地方民眾溝通，決議維持興大路現況不變，配合水岸調整周邊景觀，施作緩坡河段及動線調整，將原有喬木適度調整，現況交通功能及停車格數量皆不受影響。

另規劃打開興大圍牆，讓綠地延伸到興大校區，結合興大園道。

水利局強調，綠川水環境改善計畫對台中舊城區改造帶來非常大的效益，結合綠空鐵道計畫，延伸至南區興大園區，使綠川水岸景觀與歷史城區、在地生活圈充分融合，更將結合綠川水文化，全面提升台中水利建設。

(中時 )