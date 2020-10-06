為推動社會創新發展，並鼓勵大眾重視聯合國永續發展目標第12項「負責任的消費與生產」，經濟部中小企業處推動「Buying Power」社會創新產品及服務採購獎勵，鼓勵各界和社會創新組織合作。在今年疫情挑戰下，中小企業處與慢飛兒庇護工場合作，每款禮盒皆由庇護工場內的障礙者夥伴們親自細心包裝，並號召近30家社會創新組織推出「Power Taiwan暖心禮」禮盒，在快閃銷售3個月內突破2,400盒採購量，成功行銷臺灣在地社創組織之特色商品。

經濟部中小企業處表示，今年遭逢疫情衝擊下，社會創新組織營運也受影響，因此規劃邀請在臺灣各地，一群堅持關心社會議題、環境永續與責任生產的社會創新組織們，於疫情期間共同攜手號召，期每個人透過一己之力，撐起臺灣社會共好、有愛的美好生活。其中世禾科技、寶佳機構、莎美娜實業、KPMG安侯建業、中和環球購物中心及擎亞電子等企業單位採購皆逾百盒。這股風潮更吹向海外，駐邁阿密台北經濟文化辦事處特別洽購3百盒防疫禮盒作為國慶送禮指定禮。駐邁阿密辦事處表示，原訂於國慶期間舉行之慶祝酒會，因美國當地疫情仍嚴峻，特別準備了具有臺灣特色之防疫商品贈送出席之貴賓代表們，期待透過本次的暖心禮盒，宣傳臺灣優秀的防疫成果，也將臺灣社會創新商品推向世界。而環球購物中心作為本次「Power Taiwan暖心禮」禮盒之唯一實體銷售通路，將暖心禮盒於全臺7家環球購物中心據點進行實體販售，也將社會創新之精神與防疫新生活概念與社會大眾溝通宣導。

經濟部中小企業處自106年推動「Buying Power」社會創新產品及服務採購獎勵，凡採購社會創新組織產品或服務達一定金額或創新之專案合作即可獲得頒獎。透過政府積極宣導倡議，提升公部門、社會大眾、民間企業對社會創新組織議題的認知與了解，鼓勵踐行 CSR 之企業組織將相關資源投入，藉以拓展社會創新組織行銷通路，協助取得資源挹注及持續開拓市場商機。

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