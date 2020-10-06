金融界「奧斯卡」台灣傑出金融業務菁業獎，今（6）日由主辦單位台灣金融研訓院公布入圍名單，台灣金融研訓院長黃崇哲表示，兩件舉辦一次的選拔，此次自四月參選起跑後，機構獎項共吸引41家金融機構共同角逐，參選案件達120件，是十年來的最高紀錄。

黃崇哲表示，入圍名單於今天揭曉，接下來進入決審賽，將是真正重頭戲，是金融業者今年最重視一場大賽。他也指出，此次競爭最激烈獎項是數位金融類，而且幾乎此次入圍的所有獎項都和數位金融服務有關！

此外，國際金融界當紅話題ESG，黃崇哲說，此屆菁業獎首度將最佳社會責任獎調整成最佳ESG獎，顯示參選機構期望能用金融的力量包括用投資或者融資來促使企業注重環境、社會責任與公司治理。

第十屆台灣傑出金融業務菁業獎獎項，包括最佳企業金融獎、最佳中小企業金融獎、最佳票券金融獎、最佳綠色專案融資獎、最佳消費金融獎、最佳財富管理獎、最佳信託金融獎、最佳海外發展獎、最佳外商銀行金融獎、最佳數位金融獎、最佳ESG獎-一般金融組、最佳ESG獎-基層金融組、最佳人力發展獎、最佳風險管理獎、最佳合作金融獎、最佳農業金融獎等。

第十屆台灣傑出金融業務 菁業獎 入圍名單：（依提案機構字首筆劃排序）

1.最佳企業金融獎

聚焦數位協助企業轉型，支持綠色融資響應永續／星展銀行企業的最佳夥伴-匯豐台灣以全球資源及客製化方案，打造創新永續金融之標竿／匯豐銀行

2.最佳中小企業金融獎

永續臺灣－引領中小企業邁向永續經營服務新模式／玉山銀行融輔投並行策略 扶持小微+新創企業／臺灣中小企銀

3.最佳票券金融獎

兆豐磐石 票券菁業變動中穩健獲利 整合中持續創新 發展中善盡責任 危局中掌握風險／兆豐票券面對開放挑戰、堅持領先創新─國際票券金融公司／國際票券

4.最佳綠色專案融資獎

「落實永續金融─在地深耕放眼國際發展綠色金融」／中國信託銀行達德能源-允能雲林離岸風場／國泰世華銀行

5.最佳消費金融獎

「LINE Pay卡點數生態圈，最佳金融支付體驗」／中國信託銀行Richart全線上金融服務／台新銀行「玉山 Wallet」- 集支付、生活與金融為一體的數位平台／玉山銀行智慧鑑價引領線上房貸服務進化／兆豐銀行

6.最佳財富管理獎

「全民智能理財諮詢服務:全客群、全方位，安心有溫度的智能財富管理與退休理財解決方案」／中國信託銀行台北富邦銀行奈米投智能理財服務 攜手國際、創新賦能，小錢也能投資大未來／台北富邦銀行台商資金回流一把兆(專業團隊引領台商境外資金匯回，擘畫財富新藍圖)／兆豐銀行一銀知您薪 打造最透明且個人化的薪資管理平台／第一銀行

7.最佳信託金融獎

「老師的付出，值得我們守護─私校退撫信託自主投資平臺」／中國信託銀行掌握社會趨勢 創新友善信託平台 營造安心社會／國泰世華銀行

8.最佳海外發展獎

服務創新╳在地發展-開創柬國SMART房貸新商機／玉山銀行「兆豐挺台商，贏在新南向」／兆豐銀行

9.最佳外商銀行金融獎

瑞穗經營的創新與最適化的數位金融服務／日商瑞穗銀行台北分行

10.最佳數位金融獎

「運用創新AI平台，實踐多元金融服務─新型態紓困借貸平臺」／中國信託銀行台新多元行動收付整合平台／台新銀行新世代VIP數位帳戶 大戶DAWHO／永豐銀行玉山智能外匯全方位服務／玉山銀行「AI」+「Open API」-打造跨通路A+平台／華南銀行

11.最佳ESG獎-一般金融組

共榮互利．成就永續典範／永豐金控轉動ESG 花旗實現永續金融／花旗銀行永續國泰 守護未來／國泰世華銀行「綠色金融的正向力量」富邦金控ESG願景工程／富邦金控

12.最佳ESG獎-基層金融組

一路相伴，信賴的好夥伴／淡水一信戀戀蔬農 金色滬尾 濃情底蘊 生活共美／水區農會

13.最佳人力發展獎

玉山科技聯隊AI人才培育計畫／玉山金控建構自主發展模型、運用數位工具發展未來金融人才／星展銀行

14.最佳風險管理獎

「全方位．超智能 AML鋼鐵守門員」以創新法遵科技打擊全球跨境洗錢風險之實現與典範／中國信託銀行「玉山冒用風險預防機制」-智能風控創新應用／玉山銀行「前瞻洗錢防制風險管理智能化全球風險評估系統」／兆豐銀行

15.最佳合作金融獎

數位金融從「心」出發 翻轉後山～看見地方金融的價值／花蓮二信在地金融最知心，貼心守護零距離／淡水一信

16.最佳農業金融獎

跟隨行動科技，走出分行，走進客戶生活裡／汐止區農會農情新活力 滬尾再出發／淡水區農會永續經營 共好共榮／板橋區農會

(工商 )