育有6個孩子的42歲許雅惠，過去求職不順，長期靠四處打零工支撐家計，6年前在永康就業服務中心媒合下，雅惠透過「多元就業開發方案」進入社團法人台灣橄欖園關懷協會任職，經濟步入正軌，也從計畫人力轉為協會自聘督導。

位於台南市永康區兵仔市場附近巷弄，專門提供弱勢家庭子女免費安親課輔服務的「橄欖園關懷協會」，因經費及人力有限，協會向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請多元就業開發方案，開啟許雅惠與橄欖園長達6年緣分。

雅惠自小生活困苦，小四時父親過世，母親靠按件計酬的手工獨自撫養3個孩子長大，媽媽前年過世前，也仍在工作。雅惠婚後與先生育有6個孩子，沒有受過高等教育的她，苦無一技之長，長期靠四處打零工，與先生一同撐起養育6個孩子的龐大支出。

6年前，雅惠偶然得知橄欖園協會有課輔老師的需求，並透過永康就業中心的諮詢及推介，順利加入多元就業開發方案成為計畫進用人力。雅慧進入協會後擔任數學老師，教學零經驗的她靠著自己育兒的經驗提槍上陣，一邊接受協會的培訓，一邊快速學習上手。

「前3個月戰戰兢兢，連睡覺都夢到在點名。」雅惠憑著毅力與好強學習力，很快步上軌道，並以剛直、嚴格管教方式，在家長與孩子心中留下深刻印象。辛苦長大的經驗，也讓她對弱勢家庭孩子感同身受，「當家長把孩子交付給我，我就必須為他們的行為負起責任。我凡事制定規範、劃清底線，不會為了討好家長而讓步。」

雅惠十分珍惜得來不易的工作機會與穩定收入，格外地敬業，認真的態度受到協會賞識，第二年獲得協會延用，負責帶領新人，為人處事展現高度智慧的雅慧，讓協會進一步提拔雅慧成為自聘雇課輔督導，完全脫離計畫補助，正式成為協會一員。

雅惠回想一路走來，從四處打零工討生活，到領著穩定月薪的課輔老師，不僅大大舒緩了照顧六個孩子的經濟壓力，更從職場上學到無數寶貴的經驗。雅惠勉勵所有多元就業的新進人員「不要怕辛苦，問題就是挑戰，接受就是成長。」

永康就業中心黃豑頡主任表示。多元就業開發方案透過引導失業者參與民間團體工作，重建工作自信心，培養再就業能力，舒緩生活壓力，雅惠實踐計畫精神又更上一層樓，無疑是最佳典範。

(中時 )