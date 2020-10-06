美國總統川普上周五確診新冠肺炎，經過3天治療，他病情已好轉出院，加上挪威工人因薪資罷工，對原油發揮支撐作用，兩大消息激勵國際油價暴漲逾5%，來到39.22美元，4字頭價位近在咫尺。

川普周一（5日，美東時間）下午發推文表示，他的健康狀況很好即將出院；從入院至出院治療僅花3天時間。儘管川普恢復神速 ，但白宮醫師 Sean Conley警告，總統只是符合出院標準，尚未完全康復，醫療團隊抱持謹慎樂觀態度。

市場除了關注川普身體健康外，挪威石油和天然氣巨頭 Equinor ASA指出，受到罷工事件影響，已關閉六座油田，預估每日損失33萬桶原油產量。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示，上周的原油拋售太過頭。上周五因川普確診致使美股大跌，油價跟著急殺，今天則跟隨美股大漲而走強；此外，投資人也期待美國推出新一輪經濟刺激措施，拉抬油價勁揚。

周一紐約11月原油期貨暴漲5.85%（或2.17美元），收在每桶39.22美元；布蘭特12月原油期貨上漲5.14%（或2.02美元），收在每桶41.29美元。在周一大漲後，今油價在平盤附近震盪，截至台北時間12點08分，紐約原油上漲0.39%，暫報39.372美元。

(中時新聞網)