5日開打首日全縣流感疫苗接種數有22864劑，相較往年同期高約1至2倍。(宏仁醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣也加碼65歲至74歲肺炎鏈球菌疫苗(公費疫苗75歲以上)免費施打；員林宏仁醫院到月底前，還加碼C肝篩檢。(吳建輝攝)

5日公費流感疫苗開打，今年因為疫情關係，疫苗施打的詢問度大增，有許多長輩早早就到衛生局排隊，希望能盡早施打疫苗，5日開打首日全縣流感疫苗接種數有22864劑，相較往年同期高約1至2倍；彰化員林宏仁醫院還加碼免費進行C肝篩檢，讓長輩抗流感兼顧肝。

因疫情許多家中有長輩、或本身是長輩的民眾，對於疫苗的施打更加重視，以宏仁醫院來講，開打首日就有62位民眾到院施打疫苗，相較去年成長約1成流感雖與新冠肺炎不同病毒，但兩者對長輩及幼兒都有較高的重症與死亡率，接下來秋冬將進入流感旺季，醫生建議民眾施打疫苗，降低流感危害。

員林宏仁醫院院長郭顯懋表示，今年公費疫苗對象與去年相同，醫院除配合縣府加碼65歲至74歲肺炎鏈球菌疫苗免費施打，另外再衛生局、扶輪社的補助下，針對縣內50歲以上設籍彰化，且未接受C肝抗體檢驗者，再施打公費疫苗時，免費進行C肝篩檢，只要3天就能知道結果。

彰化縣衛生局疾病管制科長王曉琪表示，為了提高流感疫苗接種率，縣府協調整合縣內醫療院所，另外也提供村里社區、國中小、幼兒園及高危險群像是安養機構設站，進行定點接種服務，目前縣內有447處，將近八成以上的村里社區，都有設置接種服務。

王曉琪說，5日開打首日全縣流感疫苗接種數有22864劑，相較往年同期高約1至2倍，包括65歲以上12,627劑，50歲-64歲5,607劑，其餘公費對象4,630劑，而縣府共採購35萬2,370劑流感疫苗，呼籲符合公費接種對象的民眾，可至本縣254家合約醫療院所接種。

(中時 )