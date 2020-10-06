洋基隊主炮「法官」賈吉、「怪力男」史坦頓今（6）日在分區系列賽首戰都開轟，5局上賈吉的陽春全壘打是勝利打點，9局上史坦頓的滿貫炮則為此役定調。終場洋基以9比3大勝光芒，率先取得1勝；寇爾主投6局失3分，以優質先發內容拿下勝投，敗投是光芒隊先發投手史奈爾。

此役比數雖然很懸殊，過程卻很緊繃，比賽前半段雙方你追我趕，相互超車，光芒隊古巴籍的阿羅桑瑞納揮出陽春彈、韓籍球員崔志萬的2分炮，一度取得3比2領先。但洋基發揮重炮攻勢，5局上凱爾東岡、賈吉接連開轟，反而以4比3逆轉超前。

雙方牛棚接管比賽後，比數凍結，關鍵的9局上，光芒推出柯提斯後援，不料先被敲安打再投出四壞球，接下來希克斯擊出安打，洋基攻下1分保險分。這還不打緊，1出局滿壘後又被史坦頓轟出滿貫炮，比數迅速拉開為9比3，勝負已定。

總計洋基隊擊出15支安打，包括佛雷塞、東岡、賈吉、史坦頓擊出的4支全壘打，希克斯則有3安打猛打賞演出。反觀光芒只有6支安打、包括2轟；雙方火力強弱高下立判，洋基贏球並不僥倖。

此外，洋基先發投手寇爾6局被敲6安、包括2轟，送出8K、有2次四壞球，失3分，表現稱職。牛棚3人登板各投1局，力保不失分，表現也優於光芒。

(中時 )