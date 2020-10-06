4天的中秋連假民眾鞭炮、煙火放得盡興，導致部份熱門景點滿目瘡痍；緊接著國慶焰火又在台南，市府環保局在國慶3天連假除將全體上緊發條，還擬妥強力管制與稽查措施，將比照平日執行噪音管制時段，由環警消組成專案巡查人力，稽查、取締未經許可燃放爆竹煙火噪音者，以維護環境清潔與深夜安寧。

環保局指出，觀夕平台、漁光島、黃金海岸周邊、林默娘公園中秋賞月熱點，極容易成為髒亂點，環保局在中秋4天連假中，共出動1200人次以上的清潔人員，總計清出4.2噸垃圾。

市長黃偉哲指出，民眾對環境品質的要求日益提升，多數人對噪音容許度低，民眾燃放爆竹煙火開心過節時，也要顧慮其他人想要安靜過節的心聲，請民眾配合市府在國慶3天連假時間，嚴格執行噪音管制的措施，也體諒清潔人員的辛苦，隨手將個人垃圾帶走。

市府強調，依噪音管制法授權規定，10月8日至11日夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者都將依噪音管制相關規定處以3000元以下3萬元以下罰鍰。

鑑於取締施放爆竹煙火，人力需求大，環保局、警察、消防等將組專案巡查人力，在熱門的鞭炮、煙火施放點如安平觀夕平台、戀愛廣場、南區黃金海岸、林默娘公園周邊等合力加強稽查取締。環保局呼籲民眾，為了荷包、為環境著想，請多加配合政策。

市府說，國慶焰火在台南預估將吸引全台30萬人以上前來，連假3天環保局除了調派清潔區隊人力外，也額外僱工600人，並號召環保志工、區公所志工，共同投入容易形成髒亂點的景點。環保局長謝世傑認為，除多管齊下維護環境外，更期待民眾都能有一顆愛護環境的心並身體力行，這才是最有效的環境整潔方案。

(中時 )