新北市府今舉辦國際智慧城市論壇，邀集微軟台灣人工智慧研發中心執行長張仁烔、中華電信執行副總經理林榮賜、行政院科技會報辦公室副執行長祕書葉哲良等人，分享智慧產業專題演講；新北市長侯友宜致詞表示，新北市推動智慧警用無人機隊、第二行政中心智慧辦公室等，智能領域新北走的很多也很快，「未來10年會是新北市最黃金的10年，鼓勵大家多來投資。」

侯友宜表示，新北市絕不是哪個城市的衛星城市，而是要「做大事」的城市，新北市打造智能城市往前走，像是未來新北要蓋第二行政中心，不僅推動綠能，也希望用數位化解決民眾問題，讓同仁不用被太多辦公牆隔起來，也宣示市府跟民眾接觸零距離。

侯友宜指出，疫情後也新北市推動零接觸的智慧經濟，不管是電商平台還是網購平台，還有很多產業的轉型，都是新北市正在推動的智慧經濟；此外新北市警察局這幾天也成立無人機隊，「種種措施都可見在整個智慧安全上，新北走的很多也很快。」

侯友宜也說，他鼓勵在座很多科技業的大老闆，趕快來新北投資，像是新北大都會公園成立的熊猴森樂園，上周舉辦的野餐盛會吸引10幾萬人造訪，新北市在城市都更、交通運輸、未來整個產業的開發上非常具潛力，「未來10年一直到2030年，會是新北市最黃金的10年。」

今論壇開場由IDC國際數據資訊公司總經理江芳韻頒發2020亞太區智慧城市大獎的公民參與首獎，由侯友宜代表領獎，獲獎專案為新北市智慧社區APP，全國首創的服務讓社區管委會及住戶可透過手機行動載具，輕鬆掌握社區大小事。

新北市府表示，論壇邀請資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清、微軟台灣人工智慧研發中心執行長張仁烔、中華電信執行副總經理林榮賜、行政院科技會報辦公室副執行秘書葉哲良、永悅健康創新研發長莊秉憲、華電聯網副總經理鄭炤仁、台達電永續長暨發言人周志宏等人專題演講，分享彼此會智慧城市的想法。

(中時 )