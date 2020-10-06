中共軍機頻繁擾台，蔡英文總統今天上午前往屏東視導空軍第六混合聯隊，肯定空軍官兵為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障，讓國人有信心；也期許國軍在面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作時，拿出精實的表現，展現「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的信念，讓不實的言論不攻自破。

蔡英文抵達後，首先視導空軍第十空運大隊警戒待命室，聽取機長簡詩璇進行「現地簡報」；隨後前往模訓中心，在作戰科長李姿瑩協助下，體驗「模擬機訓練儀」操作；並進入反潛作戰大隊警戒室，聽取機長楊秋蘭說明「P-3C型機警戒任務概況」及「各組員任務介紹」。

蔡英文致詞時表示，她還記得在P-3C反潛機成軍時，曾來為大家打氣，今年6月也來看各位的裝備展示，聽取簡報，今天再度來到六聯隊，就是要表達國家對大家的重視。

她說，聯隊的弟兄姊妹身負重任，除了要不分晝夜負起空中預警、潛艦偵查，也要協助傷患後送，外離島民眾返臺運輸等任務，「大家辛苦了」。

她也遇見幾位之前曾見過面的官兵，像是目前正在警戒室待命的楊秋蘭少校，9月軍人節表揚大會上，接受表揚的李姿瑩中校，李中校也向她詳細解說了C-130運輸機的降落任務模擬，「看見大家的訓練都非常紮實，非常值得肯定」。

蔡英文指出，最近大家在國防部專題拍攝中，不論是從E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷，或者是C-130運輸機超低空衝場，以及編隊在跑道上進行「大象漫步」的畫面，都讓許多媒體記者嘆為觀止，空軍官兵展現出來的本事，確實讓國人有足夠的信心，能夠為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障。

她相信，全體國人都有看到，大家的付出和戮力的表現，相信我們中華民國國軍是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅。

她強調，信賴的提升需要累積，尤其是當國人面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作，我們更要拿出精實的表現，展現我們「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的信念，讓不實的言論不攻自破。

最後，最近中秋連假剛過，緊接而來則是國慶連假，藉這個機會，她也要代表國人，感謝各位的付出，「因為有大家堅守崗位，守護國家，我們國人才能安心放假。等一下大家吃飽一點，才有力氣為我們繼續捍衛領空」。

(中時 )