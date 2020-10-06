進入5G時代，被認為是虛擬實境（VR）等應用爆發的契機。但或許因為投資研發VR太過燒錢，且短期間內難以回收，繼三星在今年年中宣告退出VR業務後，曾經大力推動並擁有Daydream VR平台的Google，也宣判了旗下VR平台死刑。

為了推動VR，Google過往的努力不勝枚舉。包含自2014年起推出可簡易製作，放入手機就可觀看VR內容的Cardboard裝置；隨後在2016年推出了Daydream VR平台以及Daydream View頭戴式裝置（同樣需要放入手機才能使用），但市場反應平平。

Google在2019年宣布下架Daydream View，但是仍舊保留Daydream VR平台可以讓原有使用者持續使用。不過，這恐怕也只是最後的急救措施而已。目前在Daydream官方網站上已清晰載明Android 11系統將不再支援Daydream程式，等於是正式預告了Daydream VR即將壽終正寢。因為這意味這不僅是Google已不再研發Daydream硬體產品，在軟體層面也將不再投入。

事實上Android 11系統不再支援Daydream，對於不少消費者來說，可能並不那麼感到驚訝。畢竟Daydream VR平台在2016年的Google I/O發表，但是在Google I/O 2018，Daydream就沒有在舞台上被提到隻字片語，也沒有在當年10月份的硬體發表會中被提及，恐怕就已浮現Daydream將逐漸淡出舞台的跡象。

或許當初Google為旗下VR平台取名Daydream，是以想像著VR能帶來的擬真景象為願景，也很容易讓人聯想VR的效用。但也可能是這個名字太過真實，從起名之初就預告了其短暫的命運，將有如「白日夢」一般，真的有如一場夢。ˇ

在三星以及Google都陸續退出VR業務後，似乎代表mobile VR的發展也告一段落，曾經的實驗已宣告失敗。但這並不代表VR產業沒有光明未來，反之在相關處理器效能逐年提升的前提下，VR一體機（standalone VR）以及需要連接電腦使用的PC VR，反倒更受青睞。可以預見的是，進入5G時代，代表過往VR內容傳輸所需要仰賴的高速網路已成為基本條件，如何持續優化相關技術、提升使用者體驗，增加吸引消費者的內容，打造宛如電影《一級玩家》（Ready Player One）的願景世界，讓人在VR世界裡流連忘返，將是當前仍舊選擇在VR領域中打拚的業者，共同努力達成的目標。

(科技)