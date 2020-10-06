今年因新冠肺炎COVID-19疫情帶來全球爆發性的居家辦公及遠距教學需求，意外為整體筆電產業帶來強勁成長，研調機構DIGITIMES Research預期，在教育市場及新興市場需求延燒下，估2021年全球筆電出貨將有與今年持平、約達1.7～1.8億台的高檔表現。其中，Chromebook出貨並將因教育需求帶動、有機會突破3千萬台。

DIGITIMES Research指出，2021年雖疫苗可望於部分地區開打，不過COVID-19病毒傳播仍將無法完全隔絕，在預期居家辦公及遠端學習將成為常態下，有利後續筆電出貨持續增溫。惟因整體經濟不振，疫情紓困補貼亦恐減少，也因此將使得筆電出貨量僅能與2020年持平，但仍為近年來高點。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，2021年筆電巿場可關注三大焦點，包括全球教育巿場及新興巿場需求的持續增長，將帶動這部分的出貨表現優於消費型及商務巿場，其中，Chromebook出貨亦可望因此突破3,000萬台。

此外，由於超微（AMD）、蘋果（Apple）、聯發科（MTK）及高通（Qualcomm）紛紛看好筆電巿場成長力道而加緊投入，DIGITIMES Research認為，2021年英特爾（Intel）處理器在全球筆電出貨比重將受到影響、跌破7成。另在日本教育標案及微軟（Microsoft）大舉推動Surface等系統規格下，預期全球筆電產品附帶有觸控功能的機款比重也將不斷提升，2021年時並將首度突破2成占比。

DIGITIMES Research表示，2022~2023年解封國家將逐漸增多，來自疫情的紅利將逐漸減少，也將處理器平台競爭則持續白熱化，預期在超微5奈米製程及採用ARM架構的業者產品線擴張，將全面提高筆電產品的性價比，有利筆電出貨進一步增長，雖漲幅也將趨緩，但估2024~2025年筆電巿場還可望迎接新一波換機需求。

(工商 )