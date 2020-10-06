港股早盤漲180點 科技股強 12:382020/10/06 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數6日早盤強勢，開盤漲100點，在科技類股與手機概念股帶動下，一度漲逾200點、漲幅突破1％，早盤收漲180點、漲幅0.75％，報23,946.97點。 科技與手機股方面，受美國制裁股價走低的中芯國際6日早盤大漲8.68％，高偉電子大漲21％，金山軟件漲7.96％，瑞聲科技漲5.52％，舜宇光學漲3.29％。 同時，港交所決定，將於19日開始改良開盤前時段競價機制，採用收盤競價交易時段的相關競價設計模式，藉此改善開盤前的價格發現及提高交易流通量。 (工商 ) #早盤 #開盤 #競價 #手機 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電領漲 台股攻克月、季線 16:502020/10/06 財經 《港股》科技、汽車股領漲 恆指升近24000點關卡 16:482020/10/06 財經 《韓股》韓股走高 科技、零售、銀行股領漲 13:072020/10/06 財經 《國際金融》科技、醫療股疲軟 歐股開盤趴低 17:392020/10/06 財經 美股利多連發 台股連2紅 漲155點收復季線 13:372020/10/06 財經 5大利多 熱錢湧股匯雙飆 台股返12,700 14:212020/10/06 財經 《類股》鋼價硬挺 鋼鐵股走強 10:342020/10/06 財經 《盤中解析》台股大漲百餘點 月、季線輕鬆過 10:512020/10/06 財經 川普傳將出院美股彈 台股漲百點叩12,700點關卡 10:132020/10/06 財經 川普染疫未見恐慌 港、台股漲 04:102020/10/06 產業財經 財經熱門新聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 福建晉華事件重演？ 傳美光將對陸記憶體巨頭發動專利戰 - 財經 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 央行副總裁 陳南光示警 留意資產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。