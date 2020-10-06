港股恒生指數6日早盤強勢，開盤漲100點，在科技類股與手機概念股帶動下，一度漲逾200點、漲幅突破1％，早盤收漲180點、漲幅0.75％，報23,946.97點。

科技與手機股方面，受美國制裁股價走低的中芯國際6日早盤大漲8.68％，高偉電子大漲21％，金山軟件漲7.96％，瑞聲科技漲5.52％，舜宇光學漲3.29％。

同時，港交所決定，將於19日開始改良開盤前時段競價機制，採用收盤競價交易時段的相關競價設計模式，藉此改善開盤前的價格發現及提高交易流通量。

(工商 )