近期新台幣兌美元匯率狂升，令所有出口業者直嘆吃不消，尤其今(6)日新台幣大升3.1角而以28.71元開出，早已超過業者可忍受底線。台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率29元防線一破，廠商白做工，出口廠商都會陷入虧損。他持續呼籲央行，應該緊盯對手國，該貶值就要貶值。

柯拔希表示，中美貿易戰爆發後，許多企業開始從大陸轉移到海外設第二生產基地，需要採購設備，尤其後疫情時代，第二生產基地添購設備的需求開始顯現，轉單效益逐漸發酵，但很多國家受疫情所壓抑。明年台灣機械設備出口可望擺脫今年受新冠肺炎疫情影響，開始轉正。

柯拔希指出，匯率是出口廠商的最痛，業者很努力，許多產業都是世界強者，絕非某位央行前官員所說，產業不夠努力，業者真的很努力。

柯拔希強調，台灣是靠出口，支撐台灣產業發展，過去三年，台灣與競爭國韓國貨幣匯率相差10％。他持續呼籲央行應該放手讓新台幣貶值，該貶就要貶，台灣競爭力一旦流失，就不會回復。他進一步表示，新台幣29元防線不能破，一旦破了，業者就白做工了，廠商都會陷入虧損。

據多家不願意具名業者指出，歐美各國第二季因新冠肺炎疫情而封城，所有商業交流幾乎停擺，客戶大多未下單，第三季接單及出貨持續低迷，本業原本賺得不夠多，新台幣匯率只要升破29.2元，第三季鐵定虧損。

(工商 )