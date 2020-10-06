故總統李登輝奉安典禮，警方今全程演練。(新北市警局警提供)

「李前總統登輝先生奉安典禮活動」將於明(7日)在汐止區五指山軍人公墓舉行，汐止警方為讓活動順利圓滿舉行，於今天預演相關勤務，並於明天奉安典禮時，針對會場周邊及奉安車隊路線進行「全線管制」及「彈性管制」等措施，相關交通疏導管制措施如下：

故總統李登輝奉安典禮，警方今全程演練。(新北市警察局提供)

（一）全線管制(除居民、大眾運輸與必要通行者)：新北市汐止區汐萬路、長青路、萬溪產業道路等部分路段將進行「全線管制」。管制時間及範圍如下：

1．10月6日(二)及10月7日（三）上午6:00至12:00，進行交通管制。

2．路段：汐萬路三段、長青路(老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處)、萬溪產業道路(風櫃嘴至軍人公墓入口處)，進行管制。

（二）彈性管制：新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路(台北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止)，全線將進行「彈性管制」。管制時間：10月6、7二日上午6:00至12:00止。

（三）管制期間，奉安車隊抵達前及返程時均實施重點全程管制，管制時段人車禁止通行，管制範圍為汐萬路一、二、三段沿線及周邊約100公尺範圍道路，重點管制時間來程上午8時至9時、返程10時至11時，視實際情形彈性調整。

（四）預估交通尖峰時段

根據警方評估，10月6、7日上午7時起至10時止為上班尖峰時段，新北市汐萬路一、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街等交通較為壅塞，管制措施勢將長時間影響周邊交通，籲請用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路段及時段，以免行程受到影響，造成不便敬請各界海涵，並敬請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

(中時新聞網)