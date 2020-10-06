4區首長皆對眷村文化節相當支持，柯文哲笑說明年交由台北市舉辦，歡迎大家共襄盛舉。（姜霏攝）

桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌6日一同參與2020桃園眷村文化節記者會，今年是桃園首次跨區舉辦眷村文化節，鄭文燦特地邀請其他3區首長共同響應，強調「共好共榮」一同守護眷村文化。

鄭文燦提到，今年是桃園第20屆眷村文化節，透過美食、戲劇表演拉近彼此的距離，提到印象最深刻的眷村活動，鄭文燦說，對於之前「來不及寄出去的家書」、「鎮村之寶卡其褲」等環節都深感感動、刻骨銘心，今年將攜手台北、新北及基隆一同邁向下一個20年。

柯文哲說，北北基桃串連是很好的活動，且眷村文化是社會很重要的元素，明年將輪到台北市主辦，歡迎民眾今年響應桃園舉辦的眷村文化節，另外也邀請大家明年到台北共襄盛舉。

侯友宜表示，以前在桃園擔任警察局長時，過年過節都沒辦法回家，但很享受桃園在地的眷村美食，這次記者會回到桃園，十分懷念眷村氣味，4市聯合共同舉辦眷村文化節，能夠透過4個縣市1千萬的人口帶動北台灣前進。

今年眷村文化節以「眷村新浪潮」為主題，憲光二村、太武新村及馬祖新村都有不同的眷村特色，憲光二村活動結合大開劇團的沉浸式劇場、創意市集等形式，展現多元深度的眷村文化。馬祖新村安排敦青舞蹈團環境劇場、「遷台歷史記憶展覽」呈現創意新生的眷村風貌。太武新村「823炮戰記念館」在文化節期間將正式開幕，結合狂想劇場移動式展演及食物設計特色展，以五感體驗帶領民眾回到眷村懷舊時代。

(中時 )