時序來到10月，回顧9月國際股市受美國科技類股拉回整理影響也連帶表現震盪，台股大盤小跌0.6%，進一步觀察台股基金表現，雖然在各類股跌勢下表現下跌居多，但仍有7檔打敗大盤，更是有兩檔基金逆勢上漲，其中群益長安基金0.51%表現居冠，第一金電子基金0.38%居次。投信法人表示，台股經過第三季衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第四季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，短期大盤若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行，此外看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。另外，台灣是新興市場中外資持續布局的標的，台幣相對穩定，不過也要注意中美貿易戰後續發展。時序進入第四季，過去第四季往往是台股旺季，除了年底的需求攀升外，隔年第一季還有農曆年需求推升，指數往往有不錯的表現。台股還是選股不選市的投資策略，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。電子族群在半導體庫存調整告一段落後，預期明年第一季將出現復甦，因此第四季將是不錯的布局時點。

群益店頭市場基金經理人吳胤良指出，各主要央行貨幣政策持續寬鬆，推估仍有利資本市場後續表現。由於各國經濟解封將帶動總經數據自谷底回升，市場資金也仍然充沛，故後續行情仍以偏多看待。展望台股後勢，中小型個股漲多短期可能整理，操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。AI/5G/電動車/物聯網都是未來趨勢，傳產股則是有低基期獲利穩定的下檔保護，後市看好半導體、車用、電子零組件、龍頭科技股與利基型傳產類股。

(時報資訊)