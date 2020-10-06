光學鏡頭廠-大立光(3008)將於10月8日舉行法說會，蘋果新機拉貨啟動，大立光9月合併營收攀升至51.24億元，為今年3月以來新高，大立光預估，10月拉貨動能與9月差不多，外資也趕在大立光公告9月營收後發布最新報告，多維持原有評價，但美系外資及亞系外資調降大立光目標價，大立光今天盤中股價逆勢走跌。

大立光將於10月8日舉行法說會，公布第3季財報，蘋果iPhone新機拉貨啟動，無法完全補上非蘋智慧型手機客戶需求疲弱壓力，大立光9月合併營收51.24億元，月增1.99%，年減22.31%，符合預期，累計第3季合併營收為147.87億元，較今年第2季成長17%，較去年同期衰退20%，累計前9月合併營收406.52億元，較去年同期衰退4%。

展望10月，大立光表示，10月拉貨動能跟9月差不多。

大立光公布9月合併營收後，外資也趕在法說會前發布最新報告，其中美系外資表示，儘管大陸品牌手機廠追加訂單，但相較於華為產品為高階鏡頭，其他品牌廠多為中階產品，大立光受惠有限，大立光受華為訂單下滑的影響將持續到今年第4季，預估大立光第4季營收將年減雙位數，並下修大立光今年至後年每股盈餘預估，幅度分別為6%、5%及5%，EPS分別為200.67元、226.38元及238.05元，維持「中立」評等，並下修大立光目標價，由原先的4000元降至3800元。

日系外資表示，儘管華為訂單影響下半年營收，不過仍看好大立光後續受惠鏡頭升級趨勢，包括：高倍數望遠、7P/8P/9P、超廣角、高畫素、潛望式鏡頭等，預估今年下半年至2022年獲利將成長18%-25%，重申「買進」評等，目標價維持4350元；另一家日系外資看好大立光毛利表現，重申「中立」評等，目標價維持4500元。

亞系外資因手機需求疲弱，下修大立光今年至後年獲利預估，幅度分別為4.5%、15.8%及12.7%，每股盈餘預估分別為202.52元、234.48元及286.16元，重申「優於大盤表現」評等，但將大立光目標價下修至3750元。

(時報資訊)