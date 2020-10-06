記憶體模組廠十銓(4967)看好影音創作熱潮，今年推全新創作者品牌T-CREATE，且新產品T-CREATE大容量記憶體甫亮相推出即獲2020日本GOOD DESIGN設計大獎。

十銓科技日前宣布發表旗下創作者品牌T-CREATE，並推出首款T-CREATE CLASSIC 10L DDR4 DESKTOP MEMORY單支大容量32GB創作者記憶體，以經典美學的霧銀色質感外型及超大容量為主要特色，在4,769件參賽作品中脫穎而出，獲得享譽國際的日本GOOD DESIGN設計大獎肯定。

為創作而生的T-CREATE全新品牌，瞄準影音創作族群，也為十銓增添業績成長的新動能。

十銓今年營運表現明顯增長，1~8月合併營收50.18億元，年增8.88%，創下同期新高；電競、SSD銷售成長為帶動營收的主要成長力道。在疫情爆發下，十銓受惠於全球電商與電競需求大幅增溫，在記憶體模組廠中業績表現仍亮眼。

第一季受惠強力拉貨帶動記憶體價格上揚，十銓首季已賺逾去年整年，單季獲利寫下歷史新高，第一季EPS高達2.28元。第二季世界各國解封回補庫存、宅經濟及各種遠距應用需求，第二季營收逆勢成長；展望未來疫情仍存在變化，公司將以持續提高獲利為營運目標。

十銓上半年營收及獲利均創新高；2020年上半年合併營收達37.52億元，年增約7.48%，稅後淨利1.87億元，每股稅後盈餘（EPS）2.83元，比去年同期轉盈。

(時報資訊)