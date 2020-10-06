工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠(6441)在客戶需求增加及儲能系統設備新產品出貨帶動下，2020年9月營收續「雙升」站上今年次高，帶動第三季營收強勁反彈。展望後市，法人預期廣錠營運可望持續好轉，但仍需觀察新台幣強升逆風影響狀況。

廣錠8月21日觸及148.5元新高後一路拉回，9月11日下探105.5元，半個月修正幅度逼近3成，近期股價於108～140元區間震盪，今（6）日股價開低後震盪走揚，最高上漲3.2％至129元，早盤維持近2.5％漲幅。三大法人上周買超311張、昨日調節賣超202張。

廣錠公布9月自結合併營收1.08億元，月增5.11％、年增近1.17倍，站上今年次高。合計第三季合併營收3.04億元，季增31.75％、年增近1.27倍。累計前三季合併營收8.48億元、年增達95.15％，改寫同期次高。

廣錠今年營運受新冠肺炎疫情明顯影響，首季在博弈機台專案密集出貨下，帶動當季獲利登近1年半高點。惟隨後疫情衝擊博奕設備業務需求，雖跨足儲能設備業務接棒支撐，惟量產初期仍處學習曲線、又適逢電芯缺料干擾，使第二季營運轉虧、降至歷史新低。

隨著電芯缺貨問題解決、儲能系統設備生產狀況持續改善，廣錠第三季單月營收已見逐月回升，惟費用增加及新台幣匯率強升逆風，使7、8月單月營運雖有好轉、但仍處虧損狀態，自結7～8月稅後虧損0.13億元、每股虧損0.41元。

展望後市，廣錠持續衝刺儲能系統設備生產，隨著生產學習曲線向上、出貨持續增溫帶動營收規模擴大，法人預期廣錠營運狀況可望持續好轉，惟新台幣匯率強升的干擾逆風仍在，整體營運何時能轉盈仍有待觀察。

此外，廣錠攜手普威進軍營運及系統整合（SI）市場，取得台電儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務標案，董事長廖良彬亦成為健身器材品牌商岱宇新任董事，雙方可望深化合作、預期第四季將有合作的新款跑步機出貨，均增添未來營運成長動能。

(時報資訊)