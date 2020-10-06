針對立院通過「台美建交」、「美協防台灣」決議案，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重立法院的決議。現階段的台美關係，最重要的還是「一步一腳印」，持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。

張惇涵表示，近年來，因為執政團隊的「踏實外交」，所以包括台灣與美國，以及與其他世界的主要國家，台灣的外交關係都有許多實質進展。世界上越來越多的國家，都更支持台灣的國際參與，也更肯定台灣在國際社會的貢獻。

他說，台灣與美國是共享民主自由價值的堅實夥伴。現階段的台美關係，最重要的還是「一步一腳印」，持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。只要方向正確、腳步踏實，未來，台美之間的夥伴關係，會走得更穩健、更長遠。

張惇涵指出，台灣必須展現非常堅強的自我防衛決心，我們守護國家的立場要非常堅定，才能夠「自助而後人助」。而這也是蔡總統不斷強調的「和平靠國防」，這也是我們推動國防自主、推動各項國軍戰力及戰備的強化，乃至於各項踏實外交的主要原因。

他強調，總統府的立場向來堅定，期許台灣不分朝野「對內良性競爭、對外團結一致」，我們有決心，國土主權寸步不讓，我們也有決心，台灣一定會是區域和平穩定的良善力量。

(中時 )