高雄市議會自5日開議，由於這是高雄市長陳其邁8月當選後的第一場質詢，備受各界注目。對此，民進黨團幹事長陳致中表示，「民進黨會和監督前市長韓國瑜一樣監督陳其邁」，這話一說完，網友大笑「只有817那些87才信」！

高雄市議會5日開議，陳其邁在議會開幕之前分別拜訪議長曾麗燕、副議長陸淑美、民進黨團、國民黨團、無黨團結聯盟。據《聯合報》報導，陳其邁拜訪民進黨團時，陳致中表示，「民進黨會和監督前市長韓國瑜一樣監督陳其邁」。

對於陳致中的言論，批踢踢網友表示，「笑死」、「你可：快來煎督我」、「說要當後盾？看來是強力監督在野黨了」、「又監又督」、「只有817那些87才信」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

而高雄市議員黃捷先前在韓國瑜擔任市長時，因質詢大翻白眼爆紅，甚至被封為「白眼女神」。如今質詢對象換成陳其邁，黃捷表示，自己態度一致，監督市政「不留情」，而她也透露，自己會針對路平與「5000個天坑」全力質詢，監督市府完成政策目標，為市民的安全嚴格把關，也會聚焦在在高雄的工業管線風險治理。

(中時新聞網)