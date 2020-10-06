第三屆海峽兩岸青年發展論壇即將登場，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應海峽兩岸青年發展論壇組委會邀請，將前往浙江杭州出席第三屆海峽兩岸青年發展論壇，預計10月9日出發，10月14日返台，返台後的防疫措施將依疾管署防疫相關規定，居家隔離14天。

據悉，洪秀柱已連續3年赴杭州參加海峽兩岸青年發展論壇，去年中華青雁和平教育基金會還共同主辦第二屆論壇，不過今年洪則是受邀身分出席。由於疫情影響，洪只帶幾位幕僚一起前往，不像去年帶170多位台灣青年參加；此行將於9日出發，在大陸隔離兩天，參加12日晚宴、13日開幕，14日即返台。

洪辦表示，洪是以中華青雁和平教育基金會基金會董事長身分應邀出席，與政黨無關，這次會面層級至少會達省級官員，是否如同去年一樣會見國台辦主任劉結一，目前並無訊息。

去年7月第二屆兩岸青年發展論壇，洪秀柱在會上致詞說，兩岸關係從春暖花開轉變為冷冽的氣息，關鍵的改變就是因為2014年台灣一場學運，掀起台灣內部反中恐中的氛圍，在台獨勢力不斷操弄、渲染下，造成不少台灣年輕世代對大陸負面印象，加上2016年民進黨上台後，兩岸關係發生深層危機。

她表示，許多關心兩岸前途的有志之士，對當前愈走愈偏、愈走愈遠的兩岸關係深以為憂。兩岸一旦脫離和平發展的正軌，就意味台灣跟大陸的決裂對撞；而台獨一旦成真，必將牽動大陸各種形勢的分裂，對大陸的民族主義和東亞國際秩序造成嚴重衝擊。

洪秀柱說，若大陸被迫對台動武，台灣會將陷入慘況，而大陸也將付出代價，恐會對大陸的經濟和國際的形象造成嚴重倒退跟傷害，兩岸同胞的仇恨也將世代蔓延、禍延子孫，更是中華民族最劇痛的撕裂跟悲劇。

她強調，「武力的征戰只會帶來毀滅、動亂，絕不會帶來真正的人心團結，因此和平是不容置疑的普世價值跟最高道德；為了千萬人民的安全和福祉，和平更是兩岸同胞將面對的重大抉擇，惟有和平才能讓兩岸走向一家親，並實現偉大復興的中國夢。」

(中時 )