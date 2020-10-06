貫徹環保利基升級，德化工大廠巴斯夫宣布，歐洲公司將投資Pyrum Innovations AG 公司1,600萬歐元，支持其在德國迪林根擴建廢輪胎熱解工廠，並計畫於2022年底在現有工廠的基礎上再增設兩條生產線。

巴斯夫表示，公司與Pyrum預估，與其他合作夥伴有望在未來數年內達到10萬噸的廢輪胎熱解油生產能力；此舉有利於熱解油將部分取代化石原料，並用於高要求的塑膠生產，打造塑膠廢棄物循環經濟的里程碑。

Pyrum是一家專門從事廢輪胎熱解的科技公司，總部位於德國薩爾州迪林根；目前廢輪胎熱解工廠年加工量1萬噸；公司計畫與有興趣的合作夥伴共同建造更多廢輪胎熱解工廠，這有利於加速推動專有技術的量產。

巴斯夫將使用 Pyrum大部分的熱解油，並採用質量平衡原則加工成全新的化學產品，此為巴斯夫「化學循環」（ChemCycling）專案一部分。

巴斯夫石油化學品業務部總裁Hartwig Michels指出，巴斯夫致力於引領塑膠產業推動循環經濟轉型；在化工價值鏈初始階段採用可回收原料替代化石原料是一種主要方式。這次投資有助巴斯夫建立強大的熱解油供應基地，提供客戶以廢塑膠化學循環為原料的大規模商業化產品。

巴斯夫強調，在質量平衡的基礎上，用熱解油製成的產品，性能與化石原料製品無異。諮詢公司Sphera代表巴斯夫進行的生命週期評估（LCA）顯示，與傳統產品相比，熱解油製品的碳排放更低，而熱解油亦可製成尼龍6（PA6），可應用於生產高性能汽車零組件。

與化石原料相比，採用質量平衡原則用熱解油生產尼龍6，每噸可減少1.3噸二氧化碳排放量，這是因該製程無需焚燒廢輪胎。

(工商 )