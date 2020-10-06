您是不是也有一樣感覺，就是剛領完薪水才沒多久，荷包就已經見底，還沒到月底就成了「月光族」，不論如何省吃儉用就是存不到錢，由林佩潔主持的《旗開得勝》就邀請到「家事達人」楊賢英來教導大家如何「無痛省錢」，藉此擺脫「月光族」的窘境。

「家事達人」楊賢英表示要省錢，絕對得先從「吃」的部分先下手，而最省錢方法就是「在家開伙」，對於許多人表示上班已經很累，還要騰出時間下廚很麻煩，她則建議可以趁周末休假時將料採買好備妥，並建議先從青菜和蔥買起，若以「傻瓜乾麵」的配料為基準，一餐約莫可以省下90元，此外把省下來花費存進撲滿裡，一個月累積下來費用勢必相當可觀，大膽推測月省5千元是跑不掉。

省錢一點也不痛苦，從吃的方面開始，每餐可省90元 還可以吃到牛肉麵和排骨湯 。（圖／中天）

家事達人傳授省錢小撇步。（影片／中天）

至於衣服方面，由於現代人從網拍買衣服相當方便，只要一個按鍵就能輕鬆入袋，也很容易增加不必要的支出，對此楊賢英表示盡量買素色或單色的衣服，以搭配牛仔褲為主，自然就能減少亂買的機會，此外將不穿的衣物「廢物利用」，像是她就用不穿的裙子做成包包，更強調這般「廢物利用」的方式，30年內沒買過任何包包。

跟著家事達人的省錢撇步，無痛月存$5,000超簡單。（圖／中天提供）

她表示家裡桌子也是用木板和奶粉罐，加上麻繩編製DIY製成，總共也才花費200元，此外也提供許多省電小撇步，像是不要用插電式熱水瓶，而是改用瓦斯燒開水再倒進保溫瓶，估計一個月可省下近千元電費，另外像是把冷氣換成一級省電機型，即便一天開數十小時左右，電費一個月也才400元，讓人能順利擺脫「月光族」的封號。

(中時新聞網)