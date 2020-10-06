不少人都會與家人選購家中家具，而賣場的展示品，常會有民眾試坐、試躺其舒適度，感受是否符合自己的需求。日前，有一名男子於展示床上，不顧他人眼光呼呼大睡，路過的其他顧客將其拍下，張貼至臉書社團，網友很虧「很安詳，獻花」。

原PO於《爆廢公社公開版》發文，並附上一張照片，只見一名戴著眼鏡的男客人，將鞋脫好擺放於床邊，直接蓋上被子睡覺，讓他驚呼「欸......你～累了嗎？」假日來來往往的顧客相當多，他也質疑「這樣好睡嗎」？由於他不敢上前去勸導該名男子，只敢拍照存證。

由於該名男子睡得太舒服，讓網友都歪樓。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網友看到照片卻大歪樓，狠狠地虧了該名男子，「很感謝所有的親友來送最後一程，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬答禮」、「賣場真不貼心，燈光太亮了」、「很安詳！獻花」、「看起來挺安詳的，可以火化了」；另也有一名網友分享過去前往賣場時，遇到的類似狀況，他說道「有次就是這樣類似的場景，路人的孩子忽然衝過去鞠躬，當媽媽的尷尬的快拉人走！還說這不是學校教的那種」。

過去家具買場也常爆出相似案件，像是資深藝人的兒子，就曾躲在賣場儲倉內，趁著打烊時間，在裡面裸奔拍攝KUSO影片惡搞，賣場經理憤而提告，最後以18萬達成和解，但觸犯侵入住宅罪的部分，則被依法判3月徒刑，緩刑2年。

(中時新聞網)