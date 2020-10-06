新冠海嘯沖垮2020年航空產業，各家航空公司無不在慘澹經營中，另謀出路。泰國航空開啟「斜槓人生」，旗下空廚賣油條，每月營收竟高達1000萬泰銖，生意好到甚至打算開放加盟。台灣資深領隊建議，國籍航空華航、長榮熟悉國人口味，不妨比照辦理，和外送平台合作，「熱騰騰的飛機餐宅配到府」，拓展收入。

泰航賣的油條（Patonggo），和國人認知的油條不太一樣，台灣人吃長條狀，泰國人吃的是一塊一塊，外型類似「雙胞胎」。根據《世界日報》報導，泰式油條是麵粉發酵後入鍋油炸，可搭配煉乳或紫薯羹，售價30至50泰銖。

油條推出後，深受泰國民眾歡迎，有人從清晨5點就開始排隊。泰航嗅到商機，不僅提升產能、增加據點，甚至有意開放加盟。目前泰航油條店共7個，曼谷5個、清邁2個，每月營收達1000萬泰銖（約910萬台幣）。

「泰航能，我們當然也能」，台灣資深國際領隊古鎮榮認為，從航空公司推出「類出國」活動一位難求來看，國人雖無法出國，對於航空活動仍相當捧場且消費力十足。

古鎮榮建議華航、長榮善用空廚在地優勢，把機上餐點（尤其是商務艙）從3萬英呎高空拿到海拔3米來賣，和外送平台合作，「不用出國也能吃到飛機餐」，畢竟台灣人最熟悉的就是這兩家航空公司，口味不會差太多。整天空班的空服員，也可以仿效百貨公司櫃姐，設快閃攤賣紀念品，增加公司收入。

(中時新聞網)