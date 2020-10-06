美國總統川普爆出確診新冠肺炎，是今年中秋連假期間全球最驚爆的新聞，原本正在享受月圓的資深新聞人李四端、高惠宇及陽明大學教授潘懷宗，立刻緊急暫停各自休閒行程，將喝茶吃月餅、賞月、遛狗放一邊，分頭克難即時加班開錄Podcast，投入在好好聽FM主持節目行列，分析川普確診染疫的最新觀點。

在好好聽FM董事長潘祖蔭的一聲令下，李四端、高惠宇、潘懷宗三位好好聽「資深大老」主持群，皆臨陣及時完成節目錄音，各自端出最權威觀點。不同以往電視台臨時加開特別專題報導或新聞快報，團隊需緊急趕往攝影棚，完成梳化等繁雜前置，Podcast獨自就可達成任務，潘祖蔭表示，節目播出後迴響熱烈，很感謝假期中正在吃月餅的潘老師、正在賞月的李四端及準備帶狗散步的高惠宇，犧牲休假的時間為大家做及時報導。

潘懷宗分析白宮御醫開給川普的6種藥組合藥方。(好好聽FM提供)

李四端在好好聽FM主持的《端出世界》，為不定期播出的Podcast節目，這次他加開錄製的川普特別報導，臨時在戶外完成錄音，收音背景聲還出現呼呼風聲及天上的飛機聲，李四端表示疫情當頭，到戶外最安全。由於這次川普確診也傳出陰謀論，猜測川普究竟是真病假病，他認為，主要因為川普之前記錄不佳，大家立刻覺得他在耍手腕，「但真要這樣做也太瘋狂了，得不到民心不一定，一旦真相揭露，失去的還要更多」。

潘懷宗主持的《潘老師的健康教室-潘懷宗》，分析白宮御醫開給川普的6種藥組合藥方，他表示，川普公布的影像，神清氣爽，感覺良好，更讓大家好奇到底白宮總統醫生給川普那些治療藥物？他依據白宮新聞稿，分析川普藥物，包括抗體療法靜脈注射，針對新冠肺炎的雞尾酒療法，以及鋅、維生素D，增加免疫系統的抵抗力，抑制胃酸的藥、阿斯匹靈、褪黑激素，他表示，這些藥物的副作用非常低，效果卻顯著，可提高免疫力，「現在川普看起來非常好，但真正的挑戰在往後的一個星期，這樣的藥方，畢竟對一個75 歲年紀大的微胖老人，效果怎樣，需持續觀察」。

《1103這一戰-高惠宇》主持人高惠宇表示，當天她在假期的中午1點多，看到CNN報導美國總統新冠確診，這新聞完全打亂她的中秋假期，她一接到好好聽FM的臨急錄音任務後，穿著T恤短褲，一頭亂髮，原本要開開心心要帶狗狗去散步的，臨時改為駕車直上北二高前往政治大學，與政大國際關係研究中心教授嚴震生即時開錄節目，把狗狗丟在家裡，她表示，雖然臨時的錄音設備不及平時的專業水準，但也趕上這一波的新聞狂熱。

(中時 )