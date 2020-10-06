美國總統川普在軍方亦願接受新冠治療後，重返白宮，消除政治不確定性，市場風險信心亦獲鼓舞。

周二日經225指數午間漲105點或+0.45%，為23417點。東證一部指數漲9.0點或+0.55%，為1646點。在交易所33個分類中有逾三分之二呈現上漲。保險股、石油煤炭股、橡膠產品股為表現最好分類。

華爾街隔夜在獲得川普即將返回白宮消息後，主要指數齊揚，三大指數終場收紅。

川普醫師表示，川普總統在過去72小時沒有出現發燒情形，氧氣水準也正常，但是拒絕透露新冠確診對川普肺部有造成何種影響，或是川普上次呈現陰性反應為何時。

那斯達克隔夜高漲逾2%，激勵日本高科技和半導體股。軟銀上漲2.16%，報6896日圓。螢幕控股(Screen)漲1.4%。

其他上揚個股包括日野汽車漲逾5%。豐田汽車周一表示，將與日野汽車在北美市場共同開發出燃料電池的重型電動卡車。

富士通跌0.25%。該公司仍在調查證交所電腦當機原因。

負責證交所營運的日本交易所公司下挫2.7%。該公司四名外部董事參加了上週證交所停機的調查委員會。

(時報資訊)