桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌6日一同參與2020桃園眷村文化節記者會，媒體問及鄭文燦、柯文哲及侯友宜，對於3區首長都是2024總統大選呼聲最高的人選有何看法，柯文哲笑說「我有不回答的權利嗎」。

桃園眷村文化節記者會致詞時，林右昌表示鄭文燦、柯文哲及侯友宜都是2024最熱門的總統候選人之一，對此媒體聯訪時3區首長遭提問，對彼此是競爭對手有何看法，柯文哲直言「這是有夠無聊的題目」、「有不回答的權利嗎」，鄭文燦則說，我們一起推動共榮共好，眷村文化是很好的活動，侯友宜則說「不要再問選總統」，表示做好現在該做的市政工作最重要。

對於台灣目前是否真的能達到「共好共榮」，侯友宜回應，台北、桃園及基隆要好，新北才會跟著好，鄭文燦說「合作大於一切」，4市首長的出發點都是想讓台灣變好。柯文哲更直說，共融社會不是嘴巴說的，強調2008年以後馬扁從來沒有同台過，但近日台北市設市百年活動，透過親自邀請，馬扁還是共同參與了，行動大於一切才能達到真正的共好共榮。

(中時 )