台中購物節締佳績，市長盧秀燕感謝議員鼓勵，將持續努力帶動台中經濟發展。（陳世宗攝）

2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，帶動經濟效益超過360億元，今年首次推出電商平台創造7.4億次瀏覽量，若再加上購物節官網6534萬次瀏覽量，線上總瀏覽量突破8億次，創造無限商機。台中市議員賴義鍠等6日質詢表示肯定，民眾滿意度高達66.6％，高達85.9％民眾支持明年續辦；市長盧秀燕感謝議員鼓勵，將持續努力帶動台中經濟發展。

台中市議會6日召開第3屆第4次定期會第6次會議，市議員賴義鍠、劉士州等人均肯定購物節成效。賴義鍠指出，台中購物節民調的民眾滿意度高達66.6％，有83.1％民眾贊同台中購物節拉抬台中經濟，並有高達85.9％民眾支持盧市長明年繼續辦；且累積登錄金額從去年得25億元激增到90億元，值得肯定。

盧秀燕表示，去年市府首辦台中購物節反應不錯，因此今年再續辦第二屆，成績更大幅激增；議員提到的媒體民調也代表了市民的肯定，市府明年也將繼續努力，帶動台中經濟發展。

市府經發局說，購物節採線上線下並進，今年首推電商平台創造7.4億瀏覽人次，若再加上購物節官網6534萬次瀏覽量，線上總突破8億瀏覽量；今年APP熱門排行榜連續43天第一名，旅遊類APP也排行第一，下載數衝破34.4萬人次，超多網友留好評。

經發局強調，APP生產抽獎券數超過2600萬張，登錄發票張數1200萬張，實登金額高達87.53億元，電商2.81億元，合計超過90.34億元，比去年25億元，增長足足3倍多，且依《KEYPO大數據關鍵引擎》調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73％，遙遙領先其他五都。

(中時 )