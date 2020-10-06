高灘處6日上午動工整理地坪（戴上容攝）

警方設置陳抗區，上午未有人前往陳抗。（戴上容攝）

分局長林武宏親自坐鎮（戴上容攝）

新莊中港大排美化有成，高灘處考量公廁不足，將在中港大排自力廣場前設置公廁，卻引發地方不滿，日前聚眾掛布條抗議；高灘處6日動工，新莊警分局除事前已派員協調，昨也出動64名警力到場嚴陣以待，所幸並未發生抗爭，工期預計40天，預計11月初完工。

新莊區自強里長柯蔡阿菜日前率眾抗議時表示，公廁會帶來惡臭，且地方常有遊民、不良人士逗留，公廁恐淪為治安死角，怒批高灘處未跟地方溝通，罔顧居民權益。

高灘處6日上午動工整理地坪，高灘處副處長林宏政說，中港大排使用人數日益倍增，民眾僅能到下游願景館如廁，但上游至下游長約1.6公里，走路約30分鐘，基於公眾利益，有必要設置公廁。

林宏政表示，2010年中港大排完工後，經常被不肖人士棄置垃圾，里長、居民們24小時疲於奔命，相信只要好好維護就不會發生髒亂。

新莊警分局長林武宏指出，為避免發生不必要衝突，派出所長多次拜訪自強里長柯蔡阿菜，雙方溝通良好，柯蔡阿菜承諾以和平方式監工，並在臉書紀錄高灘處維護情形，但分局不敢大意，昨派出大批警員全副武裝，所幸一切平和。

高灘處表示，景觀廁所工程經費53萬，預計工期40天，預計11月初完工，公廁完工後，清潔員每2小時定時清潔，另會設置警察巡邏箱、保全人員24小時巡查。

(中時 )