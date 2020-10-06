共機近期頻頻擾台，使兩岸情勢一度緊張，像是在中秋假期期間，共機分別於1、3、4日擾台，總計派出3架運8反潛機進入我西南空域活動，戰爭是否會一觸即發，也引發討論。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》寫下長文分析指出，對於大陸打不打？「我認為現在不會打，至少今年不會打」。

該名網友寫下，「我認為現在不會打，至少今年不會打，但以後未必不會打。島內覺青目前看政治新聞最簡單的邏輯大概就是中國大陸對台各種欺壓，加上國際上對中國大陸的各種冷嘲熱諷接踵而至，對台灣的愛護似乎來到歷史新高，在這樣的氛圍下，每個覺青都有民主世界義士的氣魄，紛紛跳出來向對岸叫戰，也促使小弟忍不住出來酸他們幾句。」

至於，打台灣對中國大陸重不重要？該網友認為，政治意義上或許是有的，但實質上弊大於利，政治上是因為長期灌輸「台灣是中國大陸不可分割一部分」的教育，領導人如何處理台灣問題反而成為政治考題，不處理或不願處理，在國內就容易落人口實；軍事上則如同美國過去看待古巴的感覺，家裡後院如果跟敵人勾串了，怎麼看都是刺，想著總有天也得拔了。

另外，美國大選前會發生什麼事，該網友則說，「我認為台海局勢會看起來更緊張，各種跡象會看起來彷彿要打起來，但不會打起來，甚至也可能有零星衝突，比如船跟船撞到，飛機飛到不該飛的地方，或有一方射飛彈出去但什麼都沒打到，台海現在是美國大選的其中一個舞台，有人會希望他精彩點，但別出事就好」、「最後奉勸覺青，別把自己看得太重要」。

(中時新聞網)