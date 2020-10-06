白鯊研究組織「海洋研究」（OCEARCH）捕獲超級大白鯊

研究人員在加拿大新斯科細亞（Nova Scotia）省發現重達3,541磅（近1.6公噸），長17英尺2英寸（約5公尺）的超級大白鯊。

據CNN新聞網5日報導，為白鯊標記採樣的非營利研究組織「海洋研究」（OCEARCH）說，他們稱這母鯊為「海洋女王」，並暱稱牠為努姑米（Nukumi），也就是加拿大密瑪族（Mi'kmaq People）原住民傳說中的睿智老祖母。

白鯊研究組織「海洋研究」（OCEARCH）捕獲超級大白鯊

(中時新聞網)