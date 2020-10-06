影》50歲超級大白鯊落網 海洋女王重1.6公噸比1層樓還高 13:032020/10/06 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大白鯊的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白鯊研究組織「海洋研究」（OCEARCH）捕獲超級大白鯊 研究人員在加拿大新斯科細亞（Nova Scotia）省發現重達3,541磅（近1.6公噸），長17英尺2英寸（約5公尺）的超級大白鯊。 據CNN新聞網5日報導，為白鯊標記採樣的非營利研究組織「海洋研究」（OCEARCH）說，他們稱這母鯊為「海洋女王」，並暱稱牠為努姑米（Nukumi），也就是加拿大密瑪族（Mi'kmaq People）原住民傳說中的睿智老祖母。 白鯊研究組織「海洋研究」（OCEARCH）捕獲超級大白鯊 (中時新聞網) #大白鯊 #女王 #加拿大 #研究 #OCEARCH 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法網》波蘭黑馬挫頭號種子 退役名將讚不可思議 19:192020/10/04 體育 《國際產業》催生英國最強超級電腦 輝達擬斥資4000萬英鎊打造劍橋1號 11:082020/10/06 財經 《半導體》台積電含銅廢液再生技術 年創逾億元綠色效益 10:342020/09/30 財經 女單女雙 頭號種子都落馬 04:102020/10/05 運動天地 原來網友這麼想！網路上最夯的十大「流感話題」來了 14:272020/10/05 生活 國道3號槽罐車撞護欄爆炸 司機噴飛亡 04:102020/10/01 社會新聞 無人機時代 中印各擁利器 04:102020/10/05 焦點新聞 來自天堂的水果 這水果茄紅素是番茄25倍！專家曝最營養部位 21:362020/09/29 生活 「日劇女王」竹內結子1月才生兒 今晨家中猝逝 享年40歲 08:002020/09/27 娛樂 秋節前賣壓重 台股人氣退 04:102020/09/30 財經要聞 國際熱門新聞 影》爆料老媽滿屋子狂咳 川普前顧問火辣女兒宣布染新冠 - 國際 不在意老公是「千人斬」 女模人妻超樂：床戰很享受 - 國際 川普出院危機沒結束 恐出現性格大變嚴重副作用 - 國際 失蹤2年女子漂浮海上緊閉雙眼 漁夫救回自曝真相哭慘了 - 國際 川普染疫有救嗎？知情人士終爆內幕 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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