財金公司協同金融機構規畫建置「手機門號跨行轉帳平台」，讓民眾可用手機號碼作為跨行轉帳的識別資訊，首階段由8家國銀率先開辦、約有4000萬個帳戶可藉由手機號碼相互跨行轉帳，免輸帳號銀行及代碼，解決轉帳、收款等生活金融斷點。

據國發會去年統計顯示，46％民眾透過手機完成金融交易與服務、年增10個百分點，今年更因新冠肺炎疫情而推升數位金融服務。其中，手機轉帳為最常使用功能之一，但常遭遇銀行代碼及帳號記憶不易、須不斷切換查詢輸入、擔心帳戶資料外洩等不便。

為提升電子支付體驗，財金公司協同金融機構規畫建置「手機門號跨行轉帳平台」，初期以「網路銀行」及「行動銀行」作為服務註冊及轉帳入口，只要將手機號碼與銀行帳號綁定後，即可以手機號碼取代銀行帳號，大幅提升跨行轉帳便利性。

財金公司表示，首波由土銀、一銀、彰銀(2801)、兆豐銀、三信銀、遠東銀(2845)、元大銀及凱基銀等8家金融機構率先開辦，共有約4000萬個帳戶可透過手機號碼相互跨行轉帳。其他金融機構亦正加緊開發測試中，預計將有20餘家陸續在今年底至明年首季上線。

遠銀說明，客戶只要在遠銀APP中點選手機號碼收款設定，即會自動帶出在遠銀留存的手機號碼完成綁定，而後再綁定個人台幣帳號後、確認OTP發送簡訊，只要2步驟即可快速、安全又安心的完成綁定。

為使客戶更熟悉綁定與使用，遠銀在遠銀、Bankee社群銀行官網、FB粉絲團進行綁定步驟教學，幫助客戶解決轉帳、收帳時輸入帳號不便痛點。而客戶在APP中輸入對方手機號碼，就能清楚知道戶名、轉入銀行、手機號碼，省去許多記憶或打錯帳號的困擾與風險。

遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，遠銀深耕數位金融、持續優化數位流程服務，目前離櫃率已推升至93.5％。此次積極加入首波手機門號跨行轉帳功能上線銀行，便是希望能解決金融服務使用排名最高的轉帳服務，大幅提升客戶的生活金融便利。

(時報資訊)