含萊克多巴胺美豬明年即將進口來台，高風險族群如孕婦、兒童等健康問題引起熱議，醫師指出對於萊劑的健康風險評估應有完整4步驟，然而法定最重要的「風險特徵描述」衛福部卻未完成。

前美牛專家會議代表、高雄榮民總醫院台南分院精神科醫師蘇偉碩表示，衛福部目前對健康風險評估僅做到曝露量的評估的階段，但最後的「風險特徵描述」報告卻未看到，2009年國外動物研究指出，懷孕母豬若持續吃進萊克多巴胺，體內豬胎兒體重增加將近一成，與生長激素有類似作用。

2018年國外學者報告更指出，萊劑會對實驗動物肌肉造成長期壓力狀態，肌肉纖維因此發生肥大，若殘留的萊劑進入幼兒體內，骨骼、肌肉、內臟與精神系統都會受到嚴重影響。

蘇偉碩指出，衛福部不可能不知道這份報告，多年前已逝的毒物科權威醫師林杰樑就提到，孕婦、小孩，尤其2歲以下幼兒是瘦肉精影響的高風險族群，衛福部不做幼兒風險評估的原因實在不懂。

(中時 )