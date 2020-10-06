曾益民創作的「鐵道快飛」作品，讓秋意有更多的想像空間。（曾益民提供／羅浚濱新竹傳真）

頭前溪入秋換新裝！從竹東大橋上游開始，到下游知名景點「豆腐岩」至出海口，河床隨處可見芒草（蘆葦）盛開，隨著陽光照射的色溫變化，時而白茫如雪，時而金黃如稻穗，吸引很多民眾拍照，拍攝芒草搭配內灣線火車，更成評為全台八大景點之一。

竹東大橋和內灣線鐵路是平行橫跨頭前溪上游，每年9月中旬入秋後，若沒有秋颱帶來豪大雨，溪水劇減，一路到下游，河床礫石上就會冒出芒草，開出白色的芒花，不時隨風搖曳，使頭前溪猶如換上秋裝。

頭前溪「季節限定版」的芒草美景，通常持續到10月底結束，一般年輕男女多在興隆大橋到豆腐岩之間的河床周邊芒草，拍下年輕不留白的戀情，也不時可見新人來此拍婚紗照。

竹東當地的攝影愛好者范鴻鈞說，比較專業的攝影人，多選擇拍攝芒草搭配經過的內灣線火車，有的走到竹東大橋上拍攝，也有走進河床仰拍，不論橋上還是橋下拍，都要非常注意安全，逆光還是順光拍出的作品，各有不同特色的氛圍，因此被選為全台秋芒八大景點之一。

「此處更可以嘗試創作！」常在全國各項美展獲獎的工研院材化所資深研究員曾益民說，不妨利用重覆曝光的攝影技巧創作，讓秋意有更多的想像空間。

曾益民創作的「鐵道快飛」作品，「芒花每天看著鐵道上的火車來回快飛。這一天，眼前出現快飛的竟然是鐵道！」果然與一般作品不一樣。

(中時 )