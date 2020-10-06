為了迎接新品到來，蘋果線上商店都會在發表會前關閉一陣子（以便更新新品網頁）；而線下直營店也都會在新品上市之前，緊鑼密鼓的更換店內佈置，這都已是不少果粉習慣的日常。反之，若是蘋果官網或是Apple Store店內佈置出現變化，也可以反推是新品即將到來的訊號。外媒報導，蘋果線上商店與實體店9月起都不再販售第三方耳機、揚聲器（speaker）產品，為的就是替即將到來的新品喬出位置，令人相當期待。

全球果粉們正引頸期待iPhone 12系列到來，但除了新手機，蘋果還有不少新品也傳聞許久，醞釀著要推出。知名財經外媒記者 Mark Gurman 指出，9月份開始蘋果在官網上、Apple Store直營店內，都不再銷售第三方品牌的無線耳機以及揚聲器，包含Bose、Sonos、羅技（Logitech）等品牌都受到影響。目前在蘋果官網上，僅提供了AirPods系列以及Beats系列耳機與揚聲器的產品。

New story: Apple has stopped selling headphones and wireless speakers from third parties — including Sonos, Bose, and Logitech — as the company gears up to launch its own new audio products https://t.co/r4CJhGNfM5 — Mark Gurman (@markgurman) October 5, 2020

受到影響的品牌中，Bose向媒體回應證實上述報導；而羅技Ultimate Ears也回應，蘋果從9月份開始就不再銷售第三方的無線音箱。這樣的大動作，被推測是蘋果為了替自家新品騰出展示空間所致。

過往好一陣子，都有相關傳聞指出蘋果將會推出AirPods系列最新產品AirPods Studio，這將是一款頭戴式無線耳機，具備頂級音質與降噪技術，還可能具備可更換耳罩、頭戴材質等特性；而HomePod則是自WWDC 2017發表（2017年底上市，台灣市場在2019 年 8 月 23 日推出），價格起初是349美元，而在2019年4月調降為299美元，強調音質表現，但價格相對其他品牌的智慧音箱來說，相當昂貴，因此蘋果可能會推出平價款HomePod的傳聞時不時就會出現，過往Mark Gurman也曾預測今年秋季平價HomePod就將推出。在蘋果已提前清出官網、Apple Store實體店面的空間後，新品更是呼之欲出了。

報導指出，蘋果在2014年發表Apple Watch之後，隨即停售了Fitbit的相關穿戴式裝置，就是前例（因自家推出類似產品，停售第三方產品）。因此更為堅信蘋果停售第三方音樂產品（無線耳機以及音箱等），就是新AirPods以及HomePod即將到來的號角。

先前據傳蘋果很可能在9月底正式公佈10月份發表iPhone 12系列的日期，但是中秋連假已過，蘋果都沒有傳出一絲訊號，不免讓人等得焦急。這除了可能是受到供應鏈端的備貨速度影響外，也可能是因為受疫情影響，蘋果10月份仍將以線上形式舉辦發表會，各國記者並不需要千里迢迢飛到美國加州去採訪，因此蘋果就進一步壓縮了「釋出邀請函」至「發表會正式舉辦時間」之間的時間所致。先前網傳蘋果可能在iPhone 12系列中不再搭送充電器以及有線耳機，將會進一步拉抬旗下AirPods無線耳機的銷售。在此前提下，蘋果為了消費者準備更多音樂類新品（AirPods Studio），看來也是剛剛好的決策啊！

(科技)