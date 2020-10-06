經濟部國際貿易局自2017年起偕同外貿協會於新南向市場辦理的大型海外活動「臺灣形象展」，為突破COVID-19疫情限制，今年首度以虛擬數位及互動方式辦理，自10月6日起至年底將陸續針對越南、印尼、泰國、馬來西亞及印度等5國展出，首場越南展從今日起於線上連續展出3天，搭配線上系列活動，如產業論壇、產品發表會及視訊採購洽談會等，以及呈現臺灣文化觀光、美食及產業特色影片，向越南政府、業界及民眾傳達臺灣美好的生活意象。

越南臺灣形象展過去已連續辦理3年，帶領超過我國510家次廠商參展，吸引越南當地超過6萬8,000人次參觀，並促成雙方電商平台、綠色科技、智慧城市、健康醫療等產業合作，包括外貿協會與越南最大B2C電商平台Tiki簽署合作備忘錄，目前Tiki臺灣館已有3,900項商品上架；臺灣冷鏈物流技術解決當地疫苗低溫運送問題；引進農漁共生、光導照明系統等綠色科技到當地；與越南醫院合作醫材、器官移植技術及醫事人員訓練等項目，希望透過各面向的交流加深與越南的雙邊合作關係。

今年越南臺灣形象展以智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化為主題，以7個形象區及5個產業區，展出135家廠商產品，與以往不同的是，將以臺灣企業在後疫情時代的 5G、AI、雲端、防疫、醫療、電子商務等各領域的應用解決方案，與越南共同攜手合作。同時運用數位科技，將展品透過虛擬實境技術360 ?展出，並協助135 家我國參展商與225家越南買主視訊洽談。

貿易局江局長出席越南臺灣形象展開幕典禮致詞表示，我國與越南經貿互動關係密切，由於全球供應鏈重組的趨勢，以及臺越新版投資保障協定(BIA)生效，我國赴越南投資設廠家數增加，且自越南進口產品也大幅提升，累計今年1-8月雙邊貿易總額已經達到134.3億美元，是去年全年雙邊貿易總額的8成，盼雙方藉由臺灣形象展能促進更多產業合作、人才、觀光及文化等層面的交流。此外，今年本展最大的亮點，就是首度運用數位科技讓業者在家就可以參展並於線上與買主洽談，未來貿易局將持續精進創新，以實虛併進等更多元方式協助業者拓展海外市場。

今年臺灣在全球經貿動能衰退下，1至8月仍能夠逆勢出口成長約1.5％，實屬不易，為延續佳績，貿易局將更積極推動數位轉型工作，也盼透過線上臺灣形象展的舉行，協助業者突破疫情困境，讓國際買主持續看見臺灣。

(工商 )