周迅、霍建華主演宮鬥大戲《如懿傳》，是兩人二度合作。她在劇中飾演如懿，有場戲得挨皮鞭打，和她對戲的演員何泓姍說，本身是周迅的粉絲，沒想到進劇組的第一場戲，就要用皮鞭抽偶像，讓她壓力大到險崩潰，周迅得知後來安慰她、要她放鬆，而該場戲全無用替身，周迅也要她真打，打了5、6下，鞭子真的不小心傷到周迅的臉，但她仍舊敬業演完。

演員李純飾演劇中飾演魏嬿婉，她提到，有一場如懿指責魏嬿婉利用青樓女子博取皇帝歡心，進而要懲罰她，周迅字字句句帶著霸氣，當場讓李純震懾，「不敢使勁對著迅姐的眼睛看，覺得眼睛非常有殺傷力，像是有強大的力量會包裹你。」編劇流潋紫也提到，周迅認真到會細細琢磨一字一句，很有工匠精神。而周迅在詮釋如懿時，每一場戲都有自己的想法與見解，劇組的人甚至以「演技出神入化」來形容。

周迅首度挑戰清宮劇，她曾在戲劇見面會時提到，看劇本時覺得後宮鬥來鬥去，讓她思索這是否是件值得的事，雖說爭鬥是殘酷的，希望觀眾看了不要去學習。周迅也提及，戲還沒開拍前，她會在家穿花盆鞋練習走路。也有同劇演員發現，周迅擔綱主角台詞多，卻很少看她在片場拿劇本，可見事前做足功課。而幕前幕後都對周迅有極高評價，像是演員童瑤、辛芷蕾等，更都表露對於能跟前輩合作備感榮幸。

《如懿傳》劇組事前也精心安排演員們到北京故宮體驗，還請熟知清朝史實的老師授課，讓大夥對於皇帝嬪妃的作息、禮儀更加有概念。而作品無數也獲獎無數的周迅，演技爐火純青，讓同劇演員們都為之敬仰與讚嘆。中視《如懿傳》每週一至週五晚間8至10點現正播出。

周迅有感深宮殘酷。（中視提供）

周迅《如懿傳》劇中冊封皇后。（中視提供）

周迅氣場全開怒視對方。（中視提供）

(中時 )