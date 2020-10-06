大陸國慶前夕，國台辦明確重申，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸之間不存在海峽中線」；前副總統呂秀蓮今表示，一葉落而知秋天到來；解放軍意在兵臨台灣，武統台灣。政府應及早展開全民國防教育，將「1922抗疫」的公益廣告改作「國家安全須知」的宣導。

呂秀蓮今在臉書文章指出，中國國慶前夕，國台辦透過發言人馬曉光重申九二共識是兩岸復談基礎，更明確重申，一方面透露兩岸恢復談判的可能性，另方面否認台灣海峽有中線的存在。在重要的日子發表的對台談話，絕對有其政治意涵，國人應予重視。

她說，按台灣與大陸之間隔著台灣海峽，1954年美國與中華民國簽訂「共同防禦條約」，美國指揮官戴維斯建議以海峽中線為界，地理座標從北緯27度東經120度到北緯23度東經117度的直線，美國負有防禦安全的責任，但也限制我方戰機及艦艇必須在中線以東進行。

她說，這是一條抽象的心理防線，在1999年李登輝發表「兩國論」之前，國共均默認海峽中線的存在，表示雙方互不侵犯，有如「海上護國長城」。

她指出，1999年中共對「兩國論」強烈反彈，共軍大舉逼近中線，美方為此介入。2015年1月，大陸劃設M503民用航路太靠近海峽中線，經馬英九政府密集溝通後，大陸修正M503航路，西移61海浬，並暫緩啟用北向航路與三條連接線，表示對海峽中線的尊重。

她說，然而隨著美中爭霸，兩岸關係緊張，共機飛越海峽中線已經「常態化」，如今大陸片面否認海峽中線的存在，等於將台灣海峽視為大陸的內海，事態極為嚴重，應向國際控訴大陸是片面改變現狀，破壞和平的trouble maker。

她說，但是，海峽中線並非位在領海12海浬範圍內，中共軍機只要沒有飛越領海上空，並不違法，我軍只能加強偵蒐驅離，除非對方開第一槍，我方只能謹慎遵循「防衛反擊權」。蔡總統聲稱「不容別人在領空耀武揚威」，然而海峽中線並非領空，如何因應？美軍又如何適時協助？

她認為，得寸必進尺，中共透過「常態化」軍演，突破海峽中線及防空識別區，進行「一中內海化」佈局，意在為2021年中共建黨100週年及2022年中共20大進行超前部署。 在決定對台武統之前，中共採取的是「灰色地帶衝突」戰略，以漸進與局部方式挑戰現狀，將行動控制在戰鬥門檻之下。

(中時 )