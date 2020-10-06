2022台北市長人選雲集，民進黨北市議員王世堅6日上廣播節目直言，立委蔣萬安並持蔣家後代光環，又塑造自己是「孤臣孽子」形象，2次立委選舉已百毒不侵，但前高雄市長韓國瑜是庶民、過動兒，尚未忘情政治，可挑戰權貴蔣萬安，並看好除參選台北市長外，也該參選國民黨主席。

王世堅表示，他認為韓國瑜會選台北市長、也應該要選，韓在直轄市高雄市跌倒，就應該在直轄市台北市站起來，韓沒忘情政治，韓粉也沒忘了韓，蔣不管再怎麼好，也是代表國民黨菁英「由上而下」，韓則是庶民「由下而上」挑戰權貴蔣萬安。

民進黨方面，王世堅說，他覺得最適合的是衛福部長陳時中，但「備胎」人選也很優秀，比如基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、前文化部長鄭麗君、內政部長徐國勇，這些戰鬥力都很強，其中徐國勇真的滿好，他希望綠營盡快準備。

此外，王世堅也痛批「北市設市百年」活動時，台北市長柯文哲極盡噁爛、拉攏前總統馬英九，直言柯、馬是2個「奧咖」湊在一起，柯捨棄民眾黨與副市長黃珊珊，「賣某做大舅」，還想邀蔣萬安吃飯、合作，柯黨現在是4％黨，馬在國民黨主席民調也只有4％，現在死亡之握換成柯，誰握誰倒楣；另外，柯相較2018年在北門與蔡英文總統會面時，原本還要求小英在北市府見面，還撥掉小英碰柯的肩，實在卑鄙。

(中時 )